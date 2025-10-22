#АЭС в Казахстане
Финансы

Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, какой курс валют заложили в трехлетнем бюджете, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой курс заложило правительство в трехлетний бюджет.

"На трехлетний бюджет заложены 540 тенге за доллар, по нефти – 60 долларов за баррель", – коротко заявил глава Минфина.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс валют к 1 ноября 2025 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Такиев рассказал, как влияет курс доллара на пополнение республиканского бюджета
14:54, 05 декабря 2024
Такиев рассказал, как влияет курс доллара на пополнение республиканского бюджета
Пенсии, пособия и стипендии: проект трехлетнего бюджета одобрили в правительстве
10:54, 26 августа 2025
Пенсии, пособия и стипендии: проект трехлетнего бюджета одобрили в правительстве
Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат
17:21, 11 сентября 2025
Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат
