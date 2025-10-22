Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, какой курс валют заложили в трехлетнем бюджете, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, какой курс заложило правительство в трехлетний бюджет.
"На трехлетний бюджет заложены 540 тенге за доллар, по нефти – 60 долларов за баррель", – коротко заявил глава Минфина.
Ранее эксперты рассказали, каким будет курс валют к 1 ноября 2025 года.
