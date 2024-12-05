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Такиев рассказал, как влияет курс доллара на пополнение республиканского бюджета

Мади Такиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 14:54 Фото: primeminister.kz
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Сената 5 декабря 2024 года рассказал, что рост курса доллара положительно отразится на пополняемости республиканского бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что сегодня нефтяные компании, экспортируя продукцию, реализуют ее за доллары и уплачивают налоги также в долларах.

"Это касается в первую очередь тех компаний, которые заключили с нами соглашения о разделе продукции. Они платят в долларах. Соответственно, рост курса доллара по отношению к тенге приведет к дополнительным поступлениям в бюджет. Однако это отразится не сразу, а в последующие месяцы, когда будет предоставляться налоговая отчетность", – озвучил он. 

На вопрос о доле, которую эти компании вносят в республиканский бюджет своими налогами, он не смог назвать точную цифру.

"В целом 354 крупных налогоплательщика, которые находятся у нас на мониторинге, обеспечивают 60% поступлений в бюджет. Это общая цифра. В том числе часть поступлений осуществляется в долларах", – дополнил Такиев. 

27 ноября 2024 года глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов.

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