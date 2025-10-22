В Минфине ответили на предложение депутатов поднять размер МЗП

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года ответил на предложение депутатов поднять размер минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Мажилисе рассматривается бюджет на 2026 год.

"Итоги, конечно, покажут, как это будет принято депутатами. Но в действующем проекте бюджета на повышение МЗП деньги не заложены", – добавил он.

Депутаты предложение о повышении размера МЗП изложили в заключении к трехлетнему бюджету.

"Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 000 тенге до 110 000 тенге", – было сказано в документе.

9 октября 2025 года депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.