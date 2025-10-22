#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

В Минфине ответили на предложение депутатов поднять размер МЗП

Минфин, МЗП, бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года ответил на предложение депутатов поднять размер минимальной заработной платы (МЗП) до 110 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Мажилисе рассматривается бюджет на 2026 год.

"Итоги, конечно, покажут, как это будет принято депутатами. Но в действующем проекте бюджета на повышение МЗП деньги не заложены", – добавил он.

Депутаты предложение о повышении размера МЗП изложили в заключении к трехлетнему бюджету.

"Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 000 тенге до 110 000 тенге", – было сказано в документе.

9 октября 2025 года депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава МНЭ о размере минимальной зарплаты: Нужно повышать очень осторожно и не резко
16:06, 25 июня 2025
Глава МНЭ о размере минимальной зарплаты: Нужно повышать очень осторожно и не резко
На предложение повысить МЗП в РК до 300 тысяч тенге ответила Тамара Дуйсенова
18:56, 22 сентября 2023
На предложение повысить МЗП в РК до 300 тысяч тенге ответила Тамара Дуйсенова
В Минтруда готовы пересмотреть размер МЗП в 2026 году
10:34, 27 июня 2025
В Минтруда готовы пересмотреть размер МЗП в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: