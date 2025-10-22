#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Минфин о списке ОКЭД: Еще на согласовании

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:30 Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, как будет утвержден перечень ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) и можно ли ожидать его пересмотра после согласования, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что количество в списке ОКЭД сократилось до 44, и поинтересовались, каким документом это будет закреплено – постановлением, приказом или другим нормативным актом.

"Относительно ОКЭД могу пояснить, что перечень будет утверждаться постановлением правительства. На сегодня данный документ подготовлен, проходит стадии согласования и в ближайшее время опубликуем. Но туда, сразу скажу, попали те виды деятельности, которые изначально были под запретом по спецрежиму – недропользование, банковская деятельность, производство алкогольной продукции, взрывчатых веществ, такие виды деятельности ни в коем случае не должны работать по специальному налоговому режиму", – озвучил Биржанов.

Представители СМИ также поинтересовались, как долго этот список останется неизменным.

"Это постановление правительства, мы его утверждаем. Естественно, любые изменения данного списка подлежат обсуждению с бизнес-сообществом, со всеми ассоциациями, "Атамекен" в первую очередь проводит анализ и таких резких изменений не будет", – ответил он.

О том, что изменится для бизнеса в рамках нового Налогового кодекса, читайте в материале.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
