Рубль дешевеет к тенге: случайное колебание или системный процесс

За неделю рубль ослаб к тенге на 3,40%, достигнув 6,55 тенге на рынке Форекс. Неделей ранее официальный курс Нацбанка РК составлял 6,82 тенге за рубль, а сегодня по итогам дневных торгов на бирже KASE курс рубля опустился на 0,03 тенге до 6,62 тенге, сообщает Zakon.kz.

Понять поведение доллара

Чтобы понять динамику рубля, надо понять поведение доллара США, курс которого, согласно релизу Банка России, на 22 октября установлен на уровне 81,3475 рубля.

С начала недели доллар укрепляется во всем мире: индекс DXY вырос на 0,36%, приблизившись к отметке 98,9 пункта после длительного периода волатильности. Эта волатильность определяется двумя основными факторами – геополитическим и монетарным.

На прошлой неделе доллар снижался на фоне жестких заявлений Дональда Трампа, допускавшего возобновление торговой войны с КНР. Однако к концу недели риторика смягчилась, и Трамп выразил уверенность в достижении соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином.

С другой стороны, действует монетарный фактор: Федеральная резервная система США, по прогнозам, на следующей неделе снизит учетную ставку на 0,25 п.п., до 4,00%, а также, вероятно, сократит объем программы количественного ужесточения (QT). Окончательное решение будет зависеть от данных по инфляции, которые станут известны в пятницу.

А что поддерживает рубль?

Вместе с таким поведением доллара, по идее, должен колебаться и рубль. Однако этого не происходит, поскольку российская валюта имеет сильную поддержку.

На внутреннем уровне поддержку рублю оказывают следующие факторы:

Валютные интервенции . Банк России продолжает ежедневные продажи китайского юаня в рамках бюджетного правила и зеркалирования расходов ФНБ, объем которых составляет 9,5 млрд рублей в день.

. Банк России продолжает ежедневные продажи китайского юаня в рамках бюджетного правила и зеркалирования расходов ФНБ, объем которых составляет 9,5 млрд рублей в день. Налоговый период. Приближение единого налогового платежа (28 октября) стимулирует экспортеров к активной продаже валютной выручки.

Существенную роль играет и жесткая денежно-кредитная политика регулятора. Текущая ключевая ставка – 17% – сдерживает внутренний спрос и снижает потребность в импорте, одновременно побуждая экспортеров активнее реализовывать валютную выручку.

Главным негативным фактором остается ситуация на нефтяном рынке. Котировки Brent находятся вблизи многомесячных минимумов, снизившись с начала октября почти на 9%. Нефть торгуется в диапазоне 62-63 долларов за баррель, а в пятницу цена опускалась до 60,14 доллара. Падение стоимости "черного золота" нейтрализует положительный эффект от налогового периода и валютных интервенций.

Таким образом, текущая динамика рубля к тенге отражает общую геополитическую и экономическую конъюнктуру, в рамках которой российская валюта испытывает двойное давление – со стороны слабых нефтяных котировок и укрепления мирового доллара.

Прогноз по паре RUB/KZT

Согласно консенсус-прогнозу игроков и аналитиков Investing.com, к концу октября 2025 года курс рубля к тенге будет находиться в диапазоне 6,56-6,68. Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что при отсутствии внешних шоков рубль будет торговаться в пределах 6,3-6,5 тенге за рубль с умеренными колебаниями вокруг этих значений.

"Общий прогноз предполагает плавное ослабление рубля при ограниченной волатильности в диапазоне 6,3-6,6 тенге. Таким образом, текущее снижение не является сигналом смены долгосрочного тренда, а отражает действие существующих рисков". Ергазы Таубаев

Бизнесу и населению следует учитывать вероятность умеренных колебаний валютных курсов в ближайшие недели. Регуляторы России и Казахстана располагают достаточными инструментами для сглаживания резких движений, однако влияние внешних факторов – прежде всего нефти и геополитики – будет оставаться доминирующим, ограничивая потенциал ослабления/укрепления рубля, предупреждает эксперт.