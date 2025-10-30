#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар слегка подорожал, а рубль подешевел на торгах 30 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,07 тенге (+0,11).

Курс рубля понизился до 6,63 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня составил 74,53 тенге (-1,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 531,5-533,9 тенге, евро – по 615-620 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,51%), до $64,59 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,24 (0,4%), до $60,24 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,15 тенге, евро – 617,47 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
