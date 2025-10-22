Как изменился курс доллара на торгах 22 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,54 тенге (-0,08).

Курс рубля понизился до 6,62 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,57 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 624,5-628,5 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Мировые цены на нефть растут на торгах 22 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,60%, до 62,30 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,73%, до 58,23 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,56 тенге, евро – 625,65 тенге, рубля – 6,62 тенге.

