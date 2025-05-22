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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 22 мая

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 507,07 тенге, снизившись еще на 3,28 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,38 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,52 тенге (-0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,7-510,1 тенге, евро – по 572,5-576,5 тенге, рубли – по 6,25-6,37 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 22 мая.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent повысилась на 0,07 доллара и составила 64,98 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light подорожала на 0,12 доллара и составила 61,69 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,59 тенге, евро – 578,91 тенге, рубля – 6,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 мая, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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