Курс доллара еще снизился на торгах 22 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 507,07 тенге, снизившись еще на 3,28 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,38 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,52 тенге (-0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,7-510,1 тенге, евро – по 572,5-576,5 тенге, рубли – по 6,25-6,37 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 22 мая.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent повысилась на 0,07 доллара и составила 64,98 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light подорожала на 0,12 доллара и составила 61,69 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,59 тенге, евро – 578,91 тенге, рубля – 6,37 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 мая, можно здесь.