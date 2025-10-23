#АЭС в Казахстане
Финансы

Банк ВТБ попал под санкции Евросоюза: комментарий Нацбанка

Санкции, санкция, санкции против России, санкционирование, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената 23 октября 2025 года прокомментировал ситуацию вокруг Банка ВТБ, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что номинально ВТБ попал под санкции до этого.

"Через этот банк операции практически не осуществляются, поэтому ВТБ не оказывает в целом на финансовую стабильность негативного влияния, поэтому я не думаю, что это будет вызывать серьезные опасения или риски для экономики", – заявил спикер.

По его словам, у вкладчиков есть право выбрать свой банк, поэтому, "если они предпочтут другой банк – это их выбор".

Журналисты поинтересовались, не грозит ли банку банкротство, в случае, если вкладчики начнут массово выводить деньги.

"Надо смотреть. В целом устойчивость банка обеспечивается не только депозитами – это обязательство банка. Обеспечивается и капиталом банка, есть уставной капитал, есть деньги акционеров, поэтому будем смотреть. Будем исходить из ситуации. Понятно, что с одной стороны не должны пострадать клиенты банка и население, с другой стороны мы должны все-таки думать о хозяйствующих субъектах: если, действительно, будут какие-то проблемы с платежами и переводами, мы поможем", – добавил зампред Нацбанка.

Ерулан Жамаубаев подчеркнул, что санкционные вопросы возникли не сейчас, поэтому каждый банк, каждый хозяйствующий субъект Казахстана находятся под пристальным вниманием.

"Правительство внимательно отслеживает всю ситуацию, чтобы такие вторичные санкции не возникали в Казахстане – будем дальше с Правительством отрабатывать", – заверил он.

21 мая 2025 года заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин прокомментировал информацию о том, что казахстанские компании якобы помогают России обходить санкции, поставляя товары, которые можно использовать для войны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
