Почему Нацбанк будет разрабатывать новый дизайн паспорта казахстанцев

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года прокомментировал участие сотрудников НБК в редизайне паспорта РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Он объяснил, что в Нацбанке есть своя дизайнерская группа.

"То есть мы при разработке купюр никаких денег никому внешним не платили. Это только наши ребята, которые работают здесь давным-давно. Некоторые из них участвовали в разработке первичного тенге. То есть большие специалисты, уважаемые специалисты в своем деле. И поэтому госсоветник привлек их к разработке и паспорта", – сказал Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, задачи по разработке дизайна для тенге и для паспорта, в целом, схожи.

"Нужно символы выбрать, какие-то дизайнерские решения и так далее. Так как эта группа существует, она государственная, их пригласили к этой работе. Дальнейшее, наверное, лучше задать Ерлану Карину, потому что я сам лично в это не вовлечен. Они работают там по закрытому контуру. Потому что высокие профессионалы", – отметил Сулейменов.

