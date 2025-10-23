#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Финансы

Это не цель, а ориентир: в Нацбанке о курсе 540 тенге за доллар в трехлетнем бюджете

тенге, курс валют, бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 16:29 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Первый заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената 23 октября 2025 года прокомментировал курс тенге к доллару, заложенный в бюджете страны на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему в Законе РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" заложили курс 540 тенге за доллар.

"Все, что закладывается в рамках планирования бюджета, – это индикативный показатель, то есть Минфин совместно с МНЭ должны какой-то ориентир заложить. Они же не могут считать бюджет без какого-либо ориентировочного курса", – ответил Ерулан Жамаубаев.

В целом, как отметил он, заложенный в бюджете курс – ориентировочный и "ни в коем случае не таргет".

"Это не цель, чтобы мы достигли этого курса. Цель у нас по инфляции, а курс – это более такой индикативный показатель для прогнозирования бюджета", – заявил первый зампред Нацбанка.

22 октября 2025 года министр финансов Мади Такиев сообщил, что на трехлетний бюджет заложены 540 тенге за доллар, по нефти – 60 долларов за баррель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Банк ВТБ попал под санкции Евросоюза: комментарий Нацбанка
15:46, Сегодня
Банк ВТБ попал под санкции Евросоюза: комментарий Нацбанка
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
12:38, 02 сентября 2025
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
В Нацбанке назвали причины роста курса доллара
13:41, 19 июня 2025
В Нацбанке назвали причины роста курса доллара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: