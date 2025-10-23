Это не цель, а ориентир: в Нацбанке о курсе 540 тенге за доллар в трехлетнем бюджете

Первый заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената 23 октября 2025 года прокомментировал курс тенге к доллару, заложенный в бюджете страны на 2026-2028 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему в Законе РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" заложили курс 540 тенге за доллар.

"Все, что закладывается в рамках планирования бюджета, – это индикативный показатель, то есть Минфин совместно с МНЭ должны какой-то ориентир заложить. Они же не могут считать бюджет без какого-либо ориентировочного курса", – ответил Ерулан Жамаубаев.

В целом, как отметил он, заложенный в бюджете курс – ориентировочный и "ни в коем случае не таргет".

"Это не цель, чтобы мы достигли этого курса. Цель у нас по инфляции, а курс – это более такой индикативный показатель для прогнозирования бюджета", – заявил первый зампред Нацбанка.

22 октября 2025 года министр финансов Мади Такиев сообщил, что на трехлетний бюджет заложены 540 тенге за доллар, по нефти – 60 долларов за баррель.