Финансы

Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 12:38 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 2 сентября в кулуарах правительства рассказал, чего ждать от курса доллара в 2025 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Нацбанка, по имеющимся у него данным, государственный бюджет не предполагается корректировать и изменять.

"Но этот вопрос – к министру финансов и министру экономики. Поэтому каких-либо изменений в этом отношении мы не ожидаем. С точки зрения инвестиционных программ, они будут осенью – начнется активный инвестиционный цикл, люди закрывают контракты. В этом отношении мы ожидаем, что инвестиционная активность повысится, торгово-экономическая и прочая. По курсу: как мы видим, внешних предпосылок к ухудшению нет, внутренние предпосылки достаточно сильные, поэтому каких-то значительных движений курса национальной валюты мы не ожидаем", – сказал Тимур Сулейменов.

На вопрос журналистов, ждать ли доллар по 1000 тенге, глава НБК ответил: "Ни в коем случае".

"Мне кажется, что даже сама постановка вопроса из области теоретических изысканий. Я сказал, что с точки зрения внешнего торгового баланса, платежного баланса, внутренних наших инвестиционных возможностей развития нашей экономики у нас все стабильно. Давайте будем надеется, что не будет "черных лебедей", и тогда значительных изменений курса мы не ожидаем", – дополнил Тимур Сулейменов.

Ранее пресс-служба Национального банка Казахстана распространила информационное сообщение по валютному рынку страны.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
