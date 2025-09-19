Жилье для людей труда: новые возможности от "Отбасы банка" для предприятий и бизнеса

"Отбасы банк" вместе с предприятиями помогает их сотрудникам приобрести квартиры без долгих накоплений и высоких ставок по займам. Продукт «Корпоративный» уже показал первые результаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Об пользе, преимуществах и особенностях продукта "Корпоративный" сегодня в Астане рассказали на форуме "Forum 360: Забота о команде – инвестиции в успех".

Мероприятие организовал "Отбасы банк". Он всегда активно поддерживает людей труда. Пример тому – направление "Наурыз жұмыскер". Оно впервые было запущено в этом году и приурочено к Году рабочих профессий. Новая программа помогла решить жилищный вопрос работникам промышленной, строительной, энергетической, транспортной, водной и сельскохозяйственной сферы.

Фото: "Отбасы банк"

"Наурыз жұмыскер" охватил 8 230 рабочих профессий в Казахстане. С 17 марта мы начали принимать заявки во всех филиалах банка. Конкурсов или отборов не было, мы максимально упростили процесс. Условие было одно – принести справку с места работы по утвержденной форме. В итоге на сегодня новоселье отметили 1 906 участников "Наурыз жұмыскер" на сумму 46,1 млрд тенге, еще 457 заявок находятся на стадии оформлении", – рассказала на мероприятии председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что в "Отбасы банке" есть и другой эффективный инструмент социальной поддержки рабочих кадров. Это продукт "Корпоративный". Он был запущен в 2019 году и помог отметить новоселье порядка 500 человек – труженикам заводов, энергетикам, горнякам, металлургам, нефтяникам, медикам при поддержке своего работодателя и "Отбасы банка".



Продукт удобен гибкими условиями и индивидуальным подходом к каждому отдельному работодателю. Поэтому компания или предприятие на свое усмотрение может сформировать вариант, подходящий именно им.

Основная суть – работодатель выделяет фондирование. Ставка привлечения от 0,01%. Срок привлечения – до 8 лет. На эти средства "Отбасы банк" выдает займы работникам предприятий по ставке от 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,3%). Максимальная сумма займа – 50 млн тенге на одного заемщика. Приобрести можно и квартиру, и дом как на первичном, так и на вторичном рынке.

Фото: "Отбасы банк"

"На сегодняшний день порядка 300 человек получили доступные займы на сумму 4,1 млрд тенге. Есть вариант сотрудничества в рамках арендного жилья. Например, сейчас 650 работников ERG проживают в арендном жилье, предоставленном их работодателем. Они оплачивают только коммунальные услуги и параллельно копят средства на депозитах в нашем банке, чтобы в дальнейшем выкупить это жилье", – дополнила Жанар Изимбетова.

Примером того, как продукт "Корпоративный" работает на практике, стало предприятие "Астана Тазалык". Совместно с банком разработали удобную для компании схему сотрудничества.



"Мы предоставляем своим работникам ссуду в качестве первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья в рассрочку, без переплаты. В отличие от обычных клиентов "Отбасы банка", нашим сотрудникам не нужно ждать необходимые 6 месяцев накопления на депозите, как того требуют условия. Достаточно открыть счет, и уже в этот же день можно подать заявку на кредит", – сказала представитель компании "Астана Таналык" Сымбат Каримова.

Фото: "Отбасы банк"

Она отметила, основным условием участия в корпоративном продукте является отсутствие у сотрудников собственного жилья. При этом приоритет отдается работникам со стажем работы и тем, кто уже имеет накопления на депозите.

"Мы понимаем, что для наших людей – дорожных рабочих, водителей, машинистов – сложно накопить сразу крупную сумму. Поэтому мы разработали внутренние положения: в первую очередь помощь получат те, кто работает давно, а также молодежь до 35 лет. В этом году мы заложили бюджет в размере около 200 млн тенге на оплату первоначальных взносов, в среднем на одного сотрудника приходится по 10 млн тенге", – добавила она.

С ее слов, cегодня в компании работает около 1300 человек, из которых примерно 600 нуждаются в жилье.

"Конечно, в этом году мы не сможем охватить всех, но в перспективе планируем ежегодно выделять средства и расширять программу. Зарплаты у нас начинаются от 300 тыс. тенге, и без такой поддержки многим было бы сложно купить жилье самостоятельно. Условия рассрочки будут зависеть от дохода сотрудника – так, чтобы ему хватало и на выплаты по рассрочке, и на погашение ипотеки, и на повседневные нужды. Каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией", — поделилась Сымбат Каримова.

18 августа 2025 года в Астане прошел фестиваль Otbasy Fest. В праздничной атмосфере 5 семьям вручены ключи от квартир.