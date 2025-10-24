Обновлены нормативы для микрофинансовых организаций

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 16 октября 2025 года внесены изменения в пруденциальные нормативы, нормы и лимиты, а также методики их расчетов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что под организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, понимаются микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов.

В состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, норм и лимитов входят:

для микрофинансовой организации:

минимальный размер уставного капитала;

минимальный размер собственного капитала;

достаточность собственного капитала;

максимальный размер риска на одного заемщика;

коэффициент левереджа;

коэффициент долга к доходу заемщика;

коэффициент долговой нагрузки заемщика (добавлено – авт.).

Уточняется, что обязательным условием выполнения норматива k1 является соблюдение лимита на долю просроченной задолженности по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 календарных дней в общей сумме ссудного портфеля.

Норматив k1 — это один из пруденциальных нормативов для банков, обозначающий минимальное значение достаточности основного капитала для системообразующих банков. Этот норматив показывает, насколько надежен банк в части покрытия рисков за счет своего основного капитала и является ключевым показателем его финансовой устойчивости.

С 1 января 2026 года вводится поправка, что значение лимита составляет не более 10%.

До 1 января 2026 года значение лимита составляет не более 15%.

Указывается, что превышение лимита на отчетную дату влечет нарушение норматива k1.

Микрофинансовая организация не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным периодом, в котором произошло превышение лимита, разрабатывает и представляет в уполномоченный орган для одобрения план мероприятий по урегулированию просроченной задолженности по микрокредитам по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 календарных дней.

План мероприятий разрабатывается на срок не менее трех месяцев и, в частности, предусматривает следующее:

меры по снижению просроченной задолженности по микрокредитам по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 календарных дней до уровня менее или равного требуемому значению лимита;

порядок и сроки реализации мер, предусмотренных планом мероприятий;

перечень руководящих работников, ответственных за исполнение плана мероприятий (с указанием руководящих работников, ответственных за исполнение по каждому пункту плана мероприятий).

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный микрофинансовой организацией, и направляет результаты его рассмотрения микрофинансовой организации в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления плана мероприятий в уполномоченный орган.

При этом срок для одобрения уполномоченным органом плана мероприятий не превышает пяти рабочих дней с даты, следующей за отчетным периодом.

В случае снижения просроченной задолженности по микрокредитам по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 календарных дней, до уровня менее или равного требуемому значению лимита микрофинансовой организацией направляется уведомление в уполномоченный орган не позднее одного дня, следующего за отчетным периодом, в котором произошло фактическое снижение просроченной задолженности.

Правила дополнены новой главой – Коэффициент долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика установлены правилами расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Постановление вводится в действие со 2 ноября 2025 года.