График взаимодействия с должниками установили для микрофинансовых организаций
В частности, в общих условиях договора конкретизированы меры, принимаемые микрофинансовой организацией при неисполнении либо ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по договору. Также определены условия взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, или его представителем, или третьим лицом, связанным обязательствами с организацией в рамках договора.
Норма начнет действовать с 28 февраля 2025 года.
В частности, предусматривается взаимодействие посредством телефонных переговоров, в том числе, с использованием приложений для совершения звонков в сети интернет по инициативе организации, не более одного раза в период с 9.00 до 21.00 в будний день.
При каждом взаимодействии должнику должны сообщить:
- наименование организации;
- место нахождения организации;
- фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность лица, которое осуществляет взаимодействие;
- структуру задолженности, остаток просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором;
- об ответственности и иных обязательствах заемщика, предусмотренных договором, Законом, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.
При этом со стороны МФО не допускается:
- осуществление взаимодействия способами и в период, не предусмотренный в нормах, указанных выше (т.е. в выходные и праздничные дни, а также до 9:00 либо после 21:00 в будние дни);
- взаимодействие с третьим лицом, не связанным обязательствами с организацией в рамках договора, за исключением случаев установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности способами и в период, предусмотренными абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а также при сообщении наименования организации, ее места нахождения, фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, которое осуществляет взаимодействие;
- сообщение заемщику, имеющему просроченную задолженность, и (или) его представителю, и (или) третьему лицу недостоверных фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при его наличии), а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности;
- введение заемщика, имеющего просроченную задолженность, и (или) его представителя, и (или) третьего лица, связанного обязательствами с организацией в рамках договора, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;
- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица.
Также поправками предусматривается возможность взаимодействия заемщика с МФО через объекты информатизации, предоставляющие МФО возможность осуществить идентификацию заемщика при помощи идентификационных средств.
Помимо этого, граждане-должники получили право в течение 15 календарных дней с даты получения решения МФО или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора в установленный срок обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением организации.
Поправками обновлены обязанности МФО:
- уведомление заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по договору третьему лицу:
- до заключения договора уступки уведомить заемщика – физическое лицо по договору, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о планируемой уступке прав (требований) кредитора по указанному договору третьему лицу, а также об обработке (передаче) персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором, а также через объекты информатизации;
- о переходе прав (требований) по договору третьему лицу способом, предусмотренным договором, а также через объекты информатизации в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки с указанием необходимости осуществления дальнейших платежей по договору третьему лицу (наименование, место нахождения и банковские реквизиты лица, которому уступлены права (требования) по договору, либо в случае передачи прав (требований) по договору в доверительное управление – сервисной компании), объема переданных прав (требований) по договору, размера и структуры задолженности по договору (основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойка (штраф, пеня) и других подлежащих уплате сумм;
- уведомление заемщика в день передачи задолженности на досудебное взыскание и урегулирование задолженности способом, предусмотренным в договоре, а также через объекты информатизации, с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками;
- уведомление заемщика способом и в сроки, предусмотренными в договоре, а также через объекты информатизации, но не позднее десяти календарных дней с даты наступления просрочки:
- о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;
- праве заемщика – физического лица по договору обратиться в организацию с заявлением, предусмотренным пунктом 2 статьи 9-2 Закона;
- последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.
Договор содержит условие, что уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором:
- на адрес электронной почты, указанный в договоре;
- по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;
- с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки;
- рассмотрение в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика – физического лица предложенных изменений в условия договора и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором сообщает заемщику – физическому лицу об одном из следующих решений:
- о согласии с предложенными изменениями в условия договора;
- о встречном предложении по изменению условий договора;
- об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;
- уведомление заемщика об изменении условий договора при применении организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре;
- приложение к договору подписанного сторонами графика погашения микрокредита.
При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика и (или) срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
Требования настоящего подпункта не распространяются на соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор, по которому погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита;
- иные обязанности, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 закона.
Расширен перечень запретов и ограничений, установленных для МФО:
- изменение в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) или способа и метода погашения микрокредита;
- предоставление микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней, с учетом исключений, предусмотренных частью второй подпункта 1-1) пункта 3 статьи 7 закона;
- установление и взимание с заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;
- требование выплаты вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 90 последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением договора, по которому сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег на дату его заключения;
- требование выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 180 последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности;
- заключение договоров, предусматривающих сотрудничество с частными судебными исполнителями для взыскания с заемщика суммы долга по договору, а также заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с частным судебным исполнителем, являющимся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и (или) пунктом 1 статьи 64 закона "Об акционерных обществах";
- увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита;
- требование от заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита;
- увеличение суммы микрокредита по договору;
- взимание неустойки (штрафа, пени), если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и основного долга и (или) уплата вознаграждения производится в следующий за ним рабочий день;
- индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;
- подачу нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника, а также к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и (или) пунктом 1 статьи 64 закона "Об акционерных обществах".
Постановление вводится в действие с 9 февраля 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 28 февраля 2025 года.
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