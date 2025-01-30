График взаимодействия с должниками установили для микрофинансовых организаций

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 22 января 2025 года внесло изменения в требования к содержанию, оформлению и обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

В частности, в общих условиях договора конкретизированы меры, принимаемые микрофинансовой организацией при неисполнении либо ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по договору. Также определены условия взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, или его представителем, или третьим лицом, связанным обязательствами с организацией в рамках договора.

Норма начнет действовать с 28 февраля 2025 года.

В частности, предусматривается взаимодействие посредством телефонных переговоров, в том числе, с использованием приложений для совершения звонков в сети интернет по инициативе организации, не более одного раза в период с 9.00 до 21.00 в будний день.

При каждом взаимодействии должнику должны сообщить:

наименование организации;

место нахождения организации;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность лица, которое осуществляет взаимодействие;

структуру задолженности, остаток просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором;

об ответственности и иных обязательствах заемщика, предусмотренных договором, Законом, а также последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

При этом со стороны МФО не допускается:

осуществление взаимодействия способами и в период, не предусмотренный в нормах, указанных выше (т.е. в выходные и праздничные дни, а также до 9:00 либо после 21:00 в будние дни);

взаимодействие с третьим лицом, не связанным обязательствами с организацией в рамках договора, за исключением случаев установления места нахождения и (или) контактных данных заемщика для урегулирования и (или) погашения просроченной задолженности способами и в период, предусмотренными абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, а также при сообщении наименования организации, ее места нахождения, фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, которое осуществляет взаимодействие;

сообщение заемщику, имеющему просроченную задолженность, и (или) его представителю, и (или) третьему лицу недостоверных фамилии и (или) имени, и (или) отчества (при его наличии), а также сведений о месте работы и (или) должности работника организации, не соответствующих действительности;

введение заемщика, имеющего просроченную задолженность, и (или) его представителя, и (или) третьего лица, связанного обязательствами с организацией в рамках договора, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым осуществляется взаимодействие, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данного лица.

Также поправками предусматривается возможность взаимодействия заемщика с МФО через объекты информатизации, предоставляющие МФО возможность осуществить идентификацию заемщика при помощи идентификационных средств.

Помимо этого, граждане-должники получили право в течение 15 календарных дней с даты получения решения МФО или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора в установленный срок обратиться к микрофинансовому омбудсману с одновременным уведомлением организации.

Поправками обновлены обязанности МФО:

уведомление заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по договору третьему лицу:

до заключения договора уступки уведомить заемщика – физическое лицо по договору, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, о планируемой уступке прав (требований) кредитора по указанному договору третьему лицу, а также об обработке (передаче) персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным договором, а также через объекты информатизации;



о переходе прав (требований) по договору третьему лицу способом, предусмотренным договором, а также через объекты информатизации в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки с указанием необходимости осуществления дальнейших платежей по договору третьему лицу (наименование, место нахождения и банковские реквизиты лица, которому уступлены права (требования) по договору, либо в случае передачи прав (требований) по договору в доверительное управление – сервисной компании), объема переданных прав (требований) по договору, размера и структуры задолженности по договору (основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойка (штраф, пеня) и других подлежащих уплате сумм;

уведомление заемщика в день передачи задолженности на досудебное взыскание и урегулирование задолженности способом, предусмотренным в договоре, а также через объекты информатизации, с указанием наименования, места нахождения коллекторского агентства, телефонных номеров коллекторского агентства для контактов с должниками;

уведомление заемщика способом и в сроки, предусмотренными в договоре, а также через объекты информатизации, но не позднее десяти календарных дней с даты наступления просрочки:

о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;



праве заемщика – физического лица по договору обратиться в организацию с заявлением, предусмотренным пунктом 2 статьи 9-2 Закона;



последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.

Договор содержит условие, что уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором:

на адрес электронной почты, указанный в договоре;



по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;



с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки;

рассмотрение в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика – физического лица предложенных изменений в условия договора и в письменной форме, а также через объекты информатизации либо способом, предусмотренным договором сообщает заемщику – физическому лицу об одном из следующих решений:

о согласии с предложенными изменениями в условия договора;



о встречном предложении по изменению условий договора;



об отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;

уведомление заемщика об изменении условий договора при применении организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре;

приложение к договору подписанного сторонами графика погашения микрокредита.

При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика и (или) срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.

Требования настоящего подпункта не распространяются на соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор, по которому погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита;

иные обязанности, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 закона.

Расширен перечень запретов и ограничений, установленных для МФО:

изменение в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) или способа и метода погашения микрокредита;

предоставление микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, физическому лицу, имеющему просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней, с учетом исключений, предусмотренных частью второй подпункта 1-1) пункта 3 статьи 7 закона;

установление и взимание с заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

требование выплаты вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 90 последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением договора, по которому сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег на дату его заключения;

требование выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 180 последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика – физического лица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности;

заключение договоров, предусматривающих сотрудничество с частными судебными исполнителями для взыскания с заемщика суммы долга по договору, а также заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с частным судебным исполнителем, являющимся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и (или) пунктом 1 статьи 64 закона "Об акционерных обществах";

увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита;

требование от заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита;

увеличение суммы микрокредита по договору;

взимание неустойки (штрафа, пени), если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и основного долга и (или) уплата вознаграждения производится в следующий за ним рабочий день;

индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;

подачу нотариусу заявления о совершении исполнительной надписи для взыскания задолженности по договору о предоставлении микрокредита не по территории деятельности нотариуса в соответствии с указанным в договоре адресом должника, а также к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 закона "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и (или) пунктом 1 статьи 64 закона "Об акционерных обществах".

Постановление вводится в действие с 9 февраля 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 28 февраля 2025 года.

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