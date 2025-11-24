Курс доллара продолжил рост на торгах 24 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,98 тенге, поднявшись еще на 1,05 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,60 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,10 тенге (+0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,9-521,8 тенге, евро – по 598,85-603,24 тенге, рубли – по 6,48-6,59.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 ноября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,05 доллара и составила 62,61 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,02 доллара США – до 58,08 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,66 тенге, евро – 597,44 тенге, рубля – 6,56 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 ноября, можно здесь.