Курс доллара продолжил рост на торгах 24 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,98 тенге, поднявшись еще на 1,05 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,60 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,10 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,9-521,8 тенге, евро – по 598,85-603,24 тенге, рубли – по 6,48-6,59.
Мировые цены на нефть растут на торгах 24 ноября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent повысилась на 0,05 доллара и составила 62,61 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,02 доллара США – до 58,08 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,66 тенге, евро – 597,44 тенге, рубля – 6,56 тенге.
