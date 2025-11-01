#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
530.47
613.75
6.56
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 530,47 тенге; евро – 613,75 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,73 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

528,52 тенге на покупку, 534,55 тенге на продажу.

Курс евро:

611,63 тенге на покупку, 618,64 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,42 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

530,63 тенге на покупку, 532,71 тенге на продажу.

Курс евро:

612,83 тенге на покупку, 618,08 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

530,13 тенге на покупку, 532,15 тенге на продажу.

Курс евро:

612,76 тенге на покупку, 620,52 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,46 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 27 октября
11:54, 27 октября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 27 октября
Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
12:44, 21 сентября 2025
Как поменялись курсы иностранных валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 октября
12:26, 18 октября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: