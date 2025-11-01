Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 530,47 тенге; евро – 613,75 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,73 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 528,52 тенге на покупку, 534,55 тенге на продажу. Курс евро: 611,63 тенге на покупку, 618,64 тенге на продажу. Курс рубля: 6,42 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 530,63 тенге на покупку, 532,71 тенге на продажу. Курс евро: 612,83 тенге на покупку, 618,08 тенге на продажу. Курс рубля: 6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 530,13 тенге на покупку, 532,15 тенге на продажу. Курс евро: 612,76 тенге на покупку, 620,52 тенге на продажу. Курс рубля: 6,46 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

