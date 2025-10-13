От налички к депозитам: как инфляция меняет финансовое поведение казахстанцев

Доля казахстанцев, имеющих банковский депозит, в сентябре 2025 года достигла исторического максимума – 67,7%. Год назад этот показатель составлял лишь 57,4%, сообщает Zakon.kz.

Именно так свидетельствуют результаты октябрьского опроса Нацбанка Казахстана об инфляционных ожиданиях. Исследование проведено среди взрослого населения (от 18 лет и старше) методом телефонного интервью во всех областных центрах, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Меняем тенге на рубли и доллары

Показательный сдвиг наблюдается и в предпочтениях относительно валюты сбережений. Если год назад 92,3% опрошенных держали накопления в тенге, то сегодня – 83,7%. Доля долларовых накоплений выросла с 29,4% до 33,3%, а рублевых – с 3,9% до 5,8%. Евро также набирает популярность – с 4% до 7%.

На фоне высокой инфляции и ожиданий дальнейшего роста цен казахстанцы стали активнее диверсифицировать сбережения, осваивая новые инструменты. За год доля инвестирующих в ценные бумаги выросла с 7% до 10,9%.

Интерес к недвижимости при этом остается стабильным: 22,7% опрошенных считают ее оптимальным способом хранения капитала против 22,5% годом ранее.

Сбережений больше – возможностей меньше

Несмотря на позитивную динамику по депозитам, финансовое самочувствие граждан остается уязвимым. 19% респондентов сообщили о сокращении своих сбережений, 42% отметили их рост.

Особенно тревожный сигнал – снижение способности откладывать. Год назад 64% опрошенных признались, что не смогли ничего отложить за месяц; сегодня таких уже 75,5%.

И представления о "настоящих" сбережениях становятся скромнее. Если в 2024 году 4,3% респондентов называли суммой "финансовой подушки" миллион тенге, то сейчас – 3,4 %. Мечтающих о миллиарде осталось лишь 0,1% против 0,7% год назад.

На вопрос "Подходящее ли сейчас время для того, чтобы делать сбережения?" утвердительно ответили только 16,9 %, тогда как в прошлом году оптимистов было 36,3 %.

Общий вывод такой: казахстанцы все активнее несут деньги в банки, но делают это на фоне тревожных экономических сигналов. Рост депозитов – прежде всего, попытка населения защитить свои средства от обесценивания.



Инфляционные ожидания – повышенные и волатильные

Отметим, что 10 октября 2025 года Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 1,5 п.п. – с 16,5% до 18%.

В регуляторе объяснили, что этот шаг продиктован устойчивым ростом инфляции, которая в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив все прогнозы НБРК.

В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высокую инфляцию главной проблемой страны, которая "съедает" рост экономических показателей и доходов населения. Президент указал на то, что правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, поскольку сейчас не время заниматься "перетягиванием каната".

Позже председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что цель по инфляции 5% установлена и для Нацбанка, и для правительства. Поэтому каких-либо разногласий и трактовок этой задачи быть не может.