Общество

Ставки депозитов вырастут в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменения базовой ставки рассказал о влиянии, которое окажет этот инструмент на жизнь казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что повышение базовой ставки – это стоимость денег в экономике.

"За ней, скорее всего, последуют рыночные ставки по кредитам и депозитам. Они определяются рынком – то есть банками, МФО и так далее. Рыночные ставки по кредитам вырастут, по депозитам также вырастут", – сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка разъяснил свою мысль.

"То есть тот, кто берет в кредит, для него это станет менее выгодно, тот у кого, есть депозит, станет получать немного больше (вознаграждения). Это снизит потребительскую активность и, соответственно, снизит потребительский спрос, за снижением спроса произойдет снижение цен и стабилизация инфляции", – добавил он.

Ранее Сулейменов поделился планами по борьбе с инфляцией.

Азамат Сыздыкбаев
