Доллар подешевел на торгах 29 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,44 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,84 тенге (-0,46).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508,9-511,5 тенге, евро – по 572,5-576,5 тенге, рубли – по 6,37-6,49 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 29 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 1,18%, до 65,08 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 1,36%, до 62,68 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,66 тенге, евро – 580,59 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 мая, можно здесь.