Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире

Национальный Банк Казахстана занял второе место в списке покупателей золота среди центробанков мира в III квартале 2025 года. Это произошло на фоне рекордного роста цены драгметалла, сообщает Zakon.kz.

По данным Всемирного золотого совета (WGC), III квартал 2025 года стал периодом исторических рекордов для мирового рынка золота. Впервые квартальный спрос, включая внебиржевой (OTC), достиг 1 313 тонн, а его стоимость взлетела на 44%, до рекордных 146 млрд долларов. Интерес центральных банков к золоту остается высоким: в III квартале они закупили 220 тонн, что на 28% больше, чем кварталом ранее.

На фоне глобального "золотого ралли" Нацбанк РК добавил к своим запасам 18 тонн драгметалла.

Фото: WGC

Глава НБРК Тимур Сулейменов ранее объяснял эту стратегию созданием "прочного буфера устойчивости в условиях глобальной нестабильности"

"Золотовалютные резервы страны выросли на 27,5% – до 45,8 миллиардов долларов за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода. На сегодняшний день их объем составляет рекордные 52,3 миллиарда долларов". имур Сулейменов

Отметим интересную деталь. В целом мировой спрос на биржевые фонды (ETF) вырос на 222 тонны, а спрос на золотые слитки и монеты четвертый квартал подряд превысил 300 тонн.

При этом больше половины (54%) всего мирового производства драгоценного металла используется в ювелирной промышленности. Еще 21% уходит на слитки и монеты, 17% хранится у центральных банков и всего 8% используется для инвестиций через ETF.

И вот парадокс. Потребление ювелирных изделий в III квартале 2025 года упало на 23% (!). Ювелиры сокращают объемы из-за рекордных цен. То есть, золото скупают центральные банки.

Вот что значит вера в золото как самый лучший способ сбережений. В конце еще немного казахстанской статистики. Официальная цена золота на 31 октября в Казахстане составила 67 936,81 тенге за грамм. Это на 7,66% меньше, чем десять дней назад (73 576,66 тенге).

Ранее сообщалось, что за II квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами Казахстана было продано гражданам 4 008 мерных слитков золота общим весом 79,3 кг. Общее количество реализации с начала действия программы в 2017 году составила – 237 772 золотых слитка общим весом 8,2 тонны.