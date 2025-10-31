Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире
По данным Всемирного золотого совета (WGC), III квартал 2025 года стал периодом исторических рекордов для мирового рынка золота. Впервые квартальный спрос, включая внебиржевой (OTC), достиг 1 313 тонн, а его стоимость взлетела на 44%, до рекордных 146 млрд долларов. Интерес центральных банков к золоту остается высоким: в III квартале они закупили 220 тонн, что на 28% больше, чем кварталом ранее.
На фоне глобального "золотого ралли" Нацбанк РК добавил к своим запасам 18 тонн драгметалла.
Фото: WGC
Глава НБРК Тимур Сулейменов ранее объяснял эту стратегию созданием "прочного буфера устойчивости в условиях глобальной нестабильности"
"Золотовалютные резервы страны выросли на 27,5% – до 45,8 миллиардов долларов за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода. На сегодняшний день их объем составляет рекордные 52,3 миллиарда долларов".имур Сулейменов
Отметим интересную деталь. В целом мировой спрос на биржевые фонды (ETF) вырос на 222 тонны, а спрос на золотые слитки и монеты четвертый квартал подряд превысил 300 тонн.
При этом больше половины (54%) всего мирового производства драгоценного металла используется в ювелирной промышленности. Еще 21% уходит на слитки и монеты, 17% хранится у центральных банков и всего 8% используется для инвестиций через ETF.
И вот парадокс. Потребление ювелирных изделий в III квартале 2025 года упало на 23% (!). Ювелиры сокращают объемы из-за рекордных цен. То есть, золото скупают центральные банки.
Вот что значит вера в золото как самый лучший способ сбережений. В конце еще немного казахстанской статистики. Официальная цена золота на 31 октября в Казахстане составила 67 936,81 тенге за грамм. Это на 7,66% меньше, чем десять дней назад (73 576,66 тенге).
Ранее сообщалось, что за II квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами Казахстана было продано гражданам 4 008 мерных слитков золота общим весом 79,3 кг. Общее количество реализации с начала действия программы в 2017 году составила – 237 772 золотых слитка общим весом 8,2 тонны.