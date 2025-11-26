Доллар слегка подорожал на торгах 26 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,68 тенге, поднявшись на 0,25 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,59 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,24 тенге (+0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,4-520,1 тенге, евро – по 598,4-602,9 тенге, рубли – по 6,47-6,58.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 ноября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,23 доллара, составила 62,71 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,19 доллара США – до 58,14 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,4 тенге, евро – 598,13 тенге, рубля – 6,55 тенге.
