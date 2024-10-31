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Доллар еще немного подешевел на торгах 31 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:42 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,26 тенге, снизившись еще на 0,13 тенге.

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,3-490,1 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,26%, до 71,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,25%, до 68,44 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,45 тенге, евро – в 529,19 тенге, рубля – в 5,04 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 октября, можно здесь.

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