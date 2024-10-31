Доллар еще немного подешевел на торгах 31 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,26 тенге, снизившись еще на 0,13 тенге.
Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге (+0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,3-490,1 тенге, евро – по 529,5-533,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,26%, до 71,97 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,25%, до 68,44 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,45 тенге, евро – в 529,19 тенге, рубля – в 5,04 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 октября, можно здесь.