Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 8 ноября
По состоянию на 8 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 525,85 тенге; евро – 606,6 тенге; российский рубль – 6,48 тенге; китайский юань – 73,86 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
523,47 тенге на покупку, 530,47 тенге на продажу.
Курс евро:
603,52 тенге на покупку, 613,83 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,37 тенге на покупку, 6,52 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
526,26 тенге на покупку, 528,16 тенге на продажу.
Курс евро:
606,61 тенге на покупку, 611,02 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,43 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
526,25 тенге на покупку, 528,38 тенге на продажу.
Курс евро:
604,67 тенге на покупку, 610,11 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.