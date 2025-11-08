#Народный юрист
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 8 ноября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 11:29 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 525,85 тенге; евро – 606,6 тенге; российский рубль – 6,48 тенге; китайский юань – 73,86 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

523,47 тенге на покупку, 530,47 тенге на продажу.

Курс евро:

603,52 тенге на покупку, 613,83 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,37 тенге на покупку, 6,52 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

526,26 тенге на покупку, 528,16 тенге на продажу.

Курс евро:

606,61 тенге на покупку, 611,02 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,43 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

526,25 тенге на покупку, 528,38 тенге на продажу.

Курс евро:

604,67 тенге на покупку, 610,11 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,42 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
