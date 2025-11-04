#Народный юрист
Финансы

Минфин намерен следить за продажами ИП и фирм

Фото: pexels
Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал о низкой кассовой дисциплине у казахстанского бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов сообщил, что 260 тыс. контрольно-кассовых машин в течение года отбивали один чек и одну сумму.

"Это говорит о низкой кассовой дисциплине, что вызывает вопросы... Если кассовая дисциплина не соблюдается, то мы будем отправлять уведомления, что у вас есть такие-то проблемы и нужно улучшать и делать прозрачными свои бизнес-процессы", – указал он.

Для снижения таких рисков в Минфине внедряется "Цифровая карта госфинансов". Здесь будет информация по всем ИП и юрлицам.

"Мы собираем информацию о том, где они расположены, сколько чеков выбивается, какая кассовая дисциплина у данного юридического лица и смотрим товарную аналитику – то есть какой товар где выбился и какую эффективность принес... Это позволяет точно отслеживать, как проходят продажи. Можно проверить любой чек", – заявил вице-министр.

По его данным, собрав всю информацию, органы госдоходов смогут увидеть, какой доход приносит здание, район, область и республика в целом.

Ранее Асет Турысов рассказал о планах сформировать в Казахстане досье на каждого налогоплательщика.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
