В Минфине придумали, как не покупать за счет бюджета лишние здания и автомобили

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, как будет работать мarketplace госимущества Tapsyru, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов сообщил, что запущен marketplace госимущества Tapsyru.

"Приказ уже подписан. У государства есть очень много имущества. Но госорганы не видели имущество друг друга, то есть нуждались в нем, но не видели. Теперь мы все госимущество, которое есть в Комитете госдоходов, оцифровали – это 20 млн объектов всех организаций. Если у одной госорганизации есть имущество, то вместо покупки нового нуждающаяся госорганизация сможет получить разрешение на него в электронном формате – через систему, без выделения дополнительных бюджетных средств", – пояснил вице-министр.

То же самое будет и в части автомобилей.

"Если они ранее нуждались в автомобиле, но ходили с бюджетными заявками, запрашивая деньги (на покупку авто. – Прим. ред.), то они сейчас могут зайти в этот маркетплейс и посмотреть, есть ли в каком-то госоргане выставленное на аукцион госимущество. Они смогут забрать себе и поставить себе на баланс только в электронном формате. Таким образом, будет повышаться эффективность госимущества", – заявил Асет Турысов.

По его данным, ранее процесс передачи имущества всегда проходил на бумаге, при этом процедура была забюрократизирована и усложнена, особенно при передаче между разными уровнями коммунального и республиканского имущества.

"К примеру, нужные компьютеры уже есть в наличии у одного госоргана, и они не используются. Вместо новой покупки эти компьютеры просто передаются – быстро, в электронном виде и без затрат из бюджета. Все прозрачно и эффективно. Данный проект позволит сократить расходы бюджета на приобретение имущества", – резюмировал спикер.

