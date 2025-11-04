#Народный юрист
Финансы

Доллар продолжил резкое снижение на торгах 4 ноября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 15:37 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,49 тенге, снизившись еще на 5,42 тенге.

Курс китайского юаня составил 73,23 тенге (-0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,7-527,2 тенге, евро – по 602,9-608 тенге, рубли – по 6,40-6,52.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% – до $64,52 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 0,6% – до $60,68 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 528,31 тенге, евро – 608,35 тенге, рубля – 6,55 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
