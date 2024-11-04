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Доллар снова подорожал на торгах 4 ноября

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,36 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 69,07 тенге (+0,64).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,7-490,5 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 4 ноября.

Так, цена Brent росла на 2,71%, до 75,08 доллара за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре увеличился на 2,78%, до 71,42 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,11 тенге, евро – в 530,09 тенге, рубля – в 5,01 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 ноября, можно здесь.

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