Доллар снова подорожал на торгах 4 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,36 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 69,07 тенге (+0,64).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,7-490,5 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,05 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 4 ноября.
Так, цена Brent росла на 2,71%, до 75,08 доллара за баррель.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре увеличился на 2,78%, до 71,42 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,11 тенге, евро – в 530,09 тенге, рубля – в 5,01 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 ноября, можно здесь.