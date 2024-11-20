Курс доллара продолжил снижение на торгах 20 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,20 тенге, снизившись еще на 1,98 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,42 тенге (-0,22).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,9-497,7 тенге, евро – по 522,5-526,5 тенге, рубли – по 4,95-5,05 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 20 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 73,56 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,43%, до 69,54 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 497,26 тенге, евро – 525,21 тенге, рубля – 4,97 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 ноября, можно здесь.