Доллар уже 525 тенге – что будет дальше

В начале ноября 2025 года тенге продемонстрировал впечатляющую динамику, обновив годовой максимум к доллару США. Только за сутки тенге окреп сразу на 0,83%, показав пятое укрепление за семь торговых сессий, сообщает Zakon.kz.

За кулисами биржевой игры

Данные за месяц еще более оптимистичные: доллар подешевел к национальной валюте Казахстана фактически на 4%, потеряв почти 22 тенге (с 547,46 тенге).

Несмотря на укрепление, объем торгов на бирже KASE снизился до 327,1 млн долларов (падение на 19%). Это, по мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, типично для начала недели после высокообъемной пятничной сессии.

При этом экономист отмечает любопытную деталь: доля рубля в обороте KASE составила около 34%, а объемы торгов парой RUB/KZT выросли на 52% (до 5,65 млрд рублей). Это указывает на оживление кросс-ликвидности.

И вот еще инвесторам на заметку. Расчетный кросс-курс с Московской биржей (MoEX) составил 523,7 тенге за доллар, что на 1,5 тенге ниже курса закрытия KASE. Такая разница формирует небольшое арбитражное окно около 0,28%.

Фото: Zakon.kz

Главные причины резкого роста тенге

Как полагает Первое кредитное бюро, ощутимую поддержку тенге оказали сразу два мощных фактора:

Продажа евробондов. Предполагаемая продажа Министерством финансов РК значительного объема долларов, полученных от размещенных евробондов на сумму 1,5 млрд долларов. Политика Нацбанка. Чистые продажи валюты регулятором увеличились относительно сентября почти на 50%, достигнув 1,54 млрд долларов.

Ключевую роль в этом росте сыграли операции зеркалирования. Этот механизм предполагает продажу валюты в эквиваленте эмиссии тенге, осуществляемой ранее для покупки золота у отечественных производителей.

Помимо перечисленных причин, финансист Арсен Темирбаев выделяет еще три.

Обязательные продажи валютной выручки квазигосударственным сектором. Общий макроэкономический фон с консервативным бюджетом и ростом инвестиций. Медленный, но уверенный рост цены на нефть до отметки 64-65 долларов за баррель (+5,5% за полгода).

Прогнозы на ближайшее будущее

Финансист прогнозирует еще небольшое падение курса доллара, после чего произойдет стабилизация на уровне 520-526 тенге.

Кстати, позиция эксперта совпадает с мнением и глобальных наблюдателей. Так, BofA (Bank of America) уже месяц сохраняет "короткую позицию" по паре USD/KZT (то есть ожидает падения курса), поскольку считает тенге значительно недооцененным.

BofA строит свою уверенность на том, что тенге сегодня предлагает привлекательный показатель carry (доходность от разницы процентных ставок) по сравнению с другими валютами ЕЕМЕА (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). KZT предлагает инвесторам доходность около 6% на горизонте 6 месяцев, что создает потенциал не только для получения процентного дохода, но и для укрепления спотового курса.

Ну и, наконец, аналитики Apecon дают следующий краткосрочный прогноз на первую декаду ноября по паре USD/KZT: 521 тенге минимум – 529 максимум.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане в октябре инфляция после долгого перманентного роста наконец-то пошла на убыль.