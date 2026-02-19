#Референдум-2026
Финансы

Нацбанк сделал важное заявление по 5-тысячной купюре тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 19 февраля 2026 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) предоставили информацию о выявленных поддельных денежных знаках за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Нацбанком и банками второго уровня за 2025 год было выявлено 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге, что на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков).

"Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5000 тенге – 174 штуки, что составило 84,5% от общего количества выявленных подделок. Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге – 22 штуки (10,7%), 2000 тенге – 6 штук (2,9%), 20 000 тенге – 1 штука (0,5%), остальные 1,4% приходятся на монеты", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте монетарного регулятора.

В связи с этим Нацбанк напоминает казахстанцам о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

Фото: nationalbank.kz

Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

Фото: nationalbank.kz

Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Фото: nationalbank.kz

Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

Фото: nationalbank.kz

Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.

Фото: nationalbank.kz

"Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь... Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег", – подчеркнули в пресс-службе НБК, обращаясь к казахстанцам.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, гражданам рекомендуют немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:36
Какие банкноты тенге скоро исчезнут: Нацбанк сделал важное заявление

Ранее в Нацбанке рассказали, что делать со старыми купюрами, если их не принимают в магазине.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ураган и снегопад надвигаются на Казахстан
18:00, Сегодня
Ураган и снегопад надвигаются на Казахстан
Доллар взлетел: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге
15:15, 08 апреля 2025
Доллар взлетел: Нацбанк сделал заявление по курсу тенге
Какие банкноты тенге скоро исчезнут: Нацбанк сделал важное заявление
15:25, 26 января 2026
Какие банкноты тенге скоро исчезнут: Нацбанк сделал важное заявление
