Финансы

Какую валюту больше всего любят казахстанцы – данные обменных пунктов

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
Сентябрьские данные обменных пунктов страны свидетельствуют о стратегическом выборе отечественных вкладчиков: спрос на наличную валюту вывел доллар США на пьедестал, в то время как российский рубль оказался в зоне глубокого минуса, сообщает Zakon.kz.

В фаворе – американские деньги

Объем нетто-покупки доллара США по всей республике достиг впечатляющих 107,2 млрд тенге, следует из анализа Нацбанка Казахстана. В Алматы и Шымкенте объемы превысили 22,4 и 24 млрд тенге – это подтверждение статуса двух городов как главных игроков внутреннего финансового рынка. Сравните покупки долларов в Астане: всего на 6,824 млрд тенге.

Рубль уходит на продажу

Российский рубль, напротив, оказался в аутсайдерах, продемонстрировав общий отрицательный баланс в 16,68 млрд тенге. И вот здесь на первое место выходит Астана: там обменные пункты фиксировали чистую продажу рубля почти на 17,2 млрд тенге, что может свидетельствовать о двойном факторе: участников рынка беспокоят колебания курса рубля, а также снижение экономической взаимосвязи с Россией на фоне политической турбулентности.

Интересно, что некоторые регионы – ВКО (960,7 млн)и СКО (540,3 млн) – все же показали положительную динамику по рублю. Это вполне объяснимо тесными экономическими связями, транзитным спросом и региональными потоками денежных переводов.

Евро, юани и фунты

Второй по популярности валютой в Казахстане оказался евро: объем покупок населением на 8,0 млрд тенге.

Спрос на юань (205,7 млн тенге) и фунт стерлингов (447,0 млн тенге) остается сравнительно небольшим, но важным индикатором для понимания тенденций. В Алматы и Карагандинской области по китайской валюте фиксируется наибольшее нетто-потребление.

Фото: Zakon.kz

Сравнение с началом года

По сравнению с январем 2025 года покупка долларов США снизилась по всей республике примерно на 11%. Евро продемонстрировал значительное сокращение нетто-покупок (-77%). Российский рубль по объему нетто-продаж вырос на 75%, усилив тренд оттока этой валюты.

Важно, что в течение всего года Алматы и Шымкент остаются крупнейшими центрами валютных операций с долларом, хотя объемы по долларам в Алматы уменьшились с 30 267,5 до 22 368,8 млн тенге, а в Шымкенте – с 29 108,2 до 23 977,2 млн тенге.

Ранее мы рассказали о том, каким будет курс доллара в ноябре.

Андрей Зубов
