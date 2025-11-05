Доллар снова начал расти на торгах 5 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,51 тенге (-0,04)
Курс китайского юаня составил 73,61 тенге (+0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,2-528,1 тенге, евро – по 602,8-607,6 тенге, рубли – по 6,40-6,52.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 ноября.
Январский фьючерс на нефть Brent составит $64,38 за баррель, снизившись на 0,09%.
WTI с поставкой в декабре дешевеет на 0,15%, до $60,47 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,49 тенге, евро – 601,07 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 ноября, можно здесь.