Курс доллара снова начал расти на торгах 21 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,59 тенге (+0,14).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,89 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,4-521,3 тенге, евро – по 598,1-602,7 тенге, рубли – по 6,44-6,55.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 ноября.
Так, на лондонской бирже стоимость нефти марки Brent опустилась на 2,19% и составила $61,99 за баррель.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,51% – до $57,52 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,19 тенге, евро – 597,32 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 ноября, можно здесь.