Курс доллара снова начал расти на торгах 21 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,59 тенге (+0,14).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,89 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,4-521,3 тенге, евро – по 598,1-602,7 тенге, рубли – по 6,44-6,55.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 ноября.

Так, на лондонской бирже стоимость нефти марки Brent опустилась на 2,19% и составила $61,99 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,51% – до $57,52 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,19 тенге, евро – 597,32 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 ноября, можно здесь.