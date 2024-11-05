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Доллар немного подешевел на торгах 5 ноября

Доллары, деньги, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,91 тенге, понизившись на 1,24 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,77 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,1-491,1 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 5 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15%, до 75,19 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,17%, до 71,59 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,36 тенге, евро – в 533,45 тенге, рубля – в 4,99 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 ноября, можно здесь.

Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
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