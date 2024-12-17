Доллар снова начал расти на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,66 тенге, повысившись на 1,86 тенге.
Курс юаня также вырос, на 0,38 тенге, до 71,99 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524-527 тенге, евро – по 545-550 тенге, рубли – по 5,06-5,11 тенге.
Вместе с тем нефть продолжает дешеветь на торгах 17 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent упала на 0,70%, до 73,40 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,39%, до 69,73 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,49 тенге, евро – в 547,88 тенге, рубля – в 5,06 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 декабря, можно здесь.