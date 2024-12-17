Доллар снова начал расти на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,66 тенге, повысившись на 1,86 тенге.

Курс юаня также вырос, на 0,38 тенге, до 71,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524-527 тенге, евро – по 545-550 тенге, рубли – по 5,06-5,11 тенге.

Вместе с тем нефть продолжает дешеветь на торгах 17 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent упала на 0,70%, до 73,40 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,39%, до 69,73 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,49 тенге, евро – в 547,88 тенге, рубля – в 5,06 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 декабря, можно здесь.