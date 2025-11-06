#Народный юрист
Финансы

Время дорогих кредитов: как банки удерживают и маржу, и клиентов

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 16:04 Фото: pexels
В 2025 году кредитная активность в Казахстане снизилась из-за многих причин – от волатильности тенге и роста налоговой нагрузки до ужесточения макропруденциальной политики. Однако этот процесс сопровождается качественными сдвигами и устойчивыми финансовыми показателями, сообщает Zakon.kz.

Движение в сторону меньших рисков

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, за январь–сентябрь 2025 года прирост новых кредитов в розничном сегменте составил 12,8%, тогда как годом ранее показатель достигал 23,3%. В корпоративном секторе рост также замедлился – с 21,2% до 16,1%. При этом портфели действующих займов показывают разнонаправленную динамику: у бизнеса наблюдается ускорение (+12,1% против 7,4% годом ранее), тогда как у населения – незначительное снижение темпов с 16,6% до 16,2%.

Такая динамика свидетельствует о перераспределении ликвидности в пользу менее рискованных заемщиков и более обеспеченных инструментов – прежде всего в сегментах крупного и среднего бизнеса, ипотечного и автокредитования.

Эти тенденции позволяют банкам сохранять высокое качество кредитных портфелей: доля проблемных кредитов (NPL) удерживается на уровне 3,5%, несмотря на рост ставок и ограничение операций с просроченной задолженностью.

Фото: Zakon.kz

Рост ставок и стабильность маржи

Повышение базовой ставки до 18% и рост доходности активов (+64 б.п.) не привели к расширению процентной маржи. По данным АФК, маржа и спрэд остаются стабильными – 6,93% и 4,89% соответственно. Причина – почти синхронный рост стоимости фондирования (+61 б.п.) из-за подорожания депозитов и облигационных заимствований.

Таким образом, повышение ставок в экономике лишь частично отразилось на стоимости кредитов: рост доходности активов был уравновешен удорожанием пассивов. Это отражает сбалансированную процентную политику банков, но одновременно ограничивает потенциал для дальнейшего наращивания прибыли и капитализации сектора.

Давление на прибыль и капитал

Темпы роста чистой прибыли и капитализации банков почти вдвое ниже прошлогодних. На фоне увеличения издержек и неизменности доходности процентных операций дополнительным фактором давления выступает рост налоговой нагрузки.

За отчетный период выплаты по корпоративному подоходному налогу (КПН) увеличились на 48,1% – с 302,4 до 447,8 млрд тенге. Это соответствует 15,3% всех поступлений КПН в республиканский бюджет. По оценке АФК, по итогам 2025 года общие налоговые выплаты банков могут достичь рекордных 600 млрд тенге.

Рост налогового бремени, наряду с ужесточением нормативов резервирования и конкуренцией за депозиты, будет усиливать давление на прибыльность, ограничивать возможности для наращивания капитала и поддерживать лишь умеренные темпы кредитного роста.

Эффективность вместо экспансии

Темпы прироста активов банковского сектора за январь–сентябрь снизились с 13% до 8,9%, а новых выдач – с 22,2% до 14,5%. Вместе с тем структура кредитования становится более устойчивой и капиталоемкой: доля длинных, обеспеченных займов растет, что повышает финансовую устойчивость системы.

"Дополнительным вызовом в ближайшие месяцы станет адаптация банков к ужесточающимся монетарным, регуляторным и фискальным условиям, что может потребовать переоценки рисков, пересмотра продуктовых стратегий и повышенной операционной гибкости".АФК

Аналитический центр АФК отмечает, что в новых условиях приоритеты банковского сектора смещаются от количественного роста к обеспечению устойчивой доходности и управляемого риска. Главными направлениями становятся:

  • повышение эффективности и качества активов,
  • диверсификация источников фондирования,
  • адаптация бизнес-моделей к изменяющейся макроэкономической среде.

Банковский сектор Казахстана постепенно переходит к фазе "менее доходного, но более устойчивого роста". Эта трансформация формирует новую парадигму, в которой ключевыми критериями успеха становятся не объемы кредитования, а сбалансированность, надежность и способность поддерживать устойчивость в условиях повышенной волатильности и регуляторного давления.

Ранее мы рассказали, стоит ли ждать новую кредитную амнистию в Казахстане.

Андрей Зубов
