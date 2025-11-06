Курс доллара еще вырос на торгах 6 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,79 тенге, поднявшись еще на 1,71 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,48 тенге (-0,02)
Курс китайского юаня составил 73,98 тенге (+0,37).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,7-528,7 тенге, евро – по 605,1-610,6 тенге, рубли – по 6,41-6,53.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 ноября.
Так, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41%, до 63,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 59,87 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,94 тенге, евро – 602,79 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 ноября, можно здесь.