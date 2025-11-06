Курс доллара еще вырос на торгах 6 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,79 тенге, поднявшись еще на 1,71 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,48 тенге (-0,02)

Курс китайского юаня составил 73,98 тенге (+0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,7-528,7 тенге, евро – по 605,1-610,6 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 ноября.

Так, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41%, до 63,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,45%, до 59,87 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,94 тенге, евро – 602,79 тенге, рубля – 6,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 ноября, можно здесь.