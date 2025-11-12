Курс доллара немного снизился на торгах 12 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,48 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня составил 73,72 тенге (+0,10).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,3-526,8 тенге, евро – по 606,9-610,9 тенге, рубли – по 6,40-6,51.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 ноября.
Так, январский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,5% и составил $64,86 за баррель.
WTI с поставкой в декабре снизилась в цене на 0,5%, до $60,75 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 525,28 тенге, евро – 607,85 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.