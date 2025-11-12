#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара немного снизился на торгах 12 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:38 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,48 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня составил 73,72 тенге (+0,10).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,3-526,8 тенге, евро – по 606,9-610,9 тенге, рубли – по 6,40-6,51.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 ноября.

Так, январский фьючерс на нефть Brent подешевел на 0,5% и составил $64,86 за баррель.

WTI с поставкой в декабре снизилась в цене на 0,5%, до $60,75 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 525,28 тенге, евро – 607,85 тенге, рубля – 6,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
