Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 16 ноября
По состоянию на 16 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,77 тенге; евро – 608,62 тенге; российский рубль – 6,46 тенге; китайский юань – 73,68 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
522,46 тенге на покупку, 529,46 тенге на продажу.
Курс евро:
605,49 тенге на покупку, 615,49 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,4 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
525,25 тенге на покупку, 527,18 тенге на продажу.
Курс евро:
606,12 тенге на покупку, 610,16 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,37 тенге на покупку, 6,49 тенге на продажу.
