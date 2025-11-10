Составление финотчетности администраторами бюджетных программ: внесены изменения

Министр финансов приказом от 4 ноября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила составления годовой консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности руководствуются Бюджетным кодексом, Правилами ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, Правилами составления и представления финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность для аналогичных сделок и других событий составляется на основе единой учетной политики. Уполномоченные органы по исполнению бюджета, администраторы бюджетных программ и государственные учреждения используют единые принципы учета.

Финансовая отчетность о состоянии задолженности формируемая в соответствии с Правилами составления и представления финансовой отчетности сверяется с данными бухгалтерских балансов.

Указывается, что обязательно излагается информация по бюджетной отчетности.

Операции по поступлениям бюджета отражаются в бухгалтерском учете в порядке, определенном Учетной политикой и Правилами бухгалтерского учета.

Первичным документом для отражения начисленных налоговых поступлений в бюджет является Сводный отчет по итоговым операциям налогов и платежей в бюджет, по которым ведется учет в органах государственных доходов, формируемый органом государственных доходов и его территориальными подразделениями.

Первичными документами для отражения прочих категорий начисленных поступлений являются формы отчетов по поступлениям, полученные из Интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" (ИАИС).

При формировании годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы первичными документами для отражения начисленных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет являются формы отчетов по поступлениям, полученные из ИАИС.

Первичным документом для отражения дебиторской задолженности по распределенным ввозным таможенным, а также специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, но не перечисленным Республике Казахстан на отчетную дату государствами-членами Евразийского экономического союза, являются отчеты о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Также говорится, что поступления в бюджет включают налоговые и неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала, поступления трансфертов, суммы погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства, поступления бюджетных кредитов и займов. Поступления в соответствующие бюджеты отражаются в соответствии с Бюджетным кодексом.

Налоговые поступления в соответствующий бюджет признаются по методу начисления и отражаются как доходы от необменных операций на основе данных Сводного отчета и отчетов Евразийского экономического союза, за исключением налоговых поступлений в областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы.

Налоговые поступления в областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы отражаются как доходы от необменных операций на основе данных отчетов по поступлениям, полученных из ИАИС.

Неналоговые поступления отражаются в бухгалтерском учете на основании соответствующей информации.

Указывается, что для признания доходов от налоговых и неналоговых поступлений в соответствующий бюджет применяются субсчета 6081 "Доходы от налоговых поступлений в бюджет", 6082 "Доходы от неналоговых поступлений в бюджет", за исключением доходов от поступлений грантов, для которых применяется субсчет 6060 "Доходы по грантам".

Начисление доходов по налоговым и неналоговым поступлениям производится по дебету субсчетов 1292 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет", 1293 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет" и кредиту субсчетов 6081 "Доходы от налоговых поступлений в бюджет", 6082 "Доходы от неналоговых поступлений в бюджет".

Порядок расчета налоговых поступлений осуществляется в соответствии с корреспонденцией счетов по бухгалтерским операциям к Сводному отчету по итоговым операциям налогов и платежей в бюджет, по которым ведется учет в органах государственных доходов.

В доходы от налоговых поступлений в бюджет включаются:

суммы начисления налогов из Сводного отчета. При этом доходы не уменьшаются на суммы, подлежащие возврату, обусловленные превышением суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период, в котором совершены обороты по реализации, облагаемые по нулевой ставке;

распределенные, но не перечисленные ввозные таможенные, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины на отчетную дату государств-членов Евразийского экономического союза.

В доходы от налоговых поступлений в бюджет не включаются суммы Сводного отчета по итоговым операциям лицевых счетов налогоплательщиков банкротов и иных принудительно ликвидируемых юридических лиц, а также в отношении которых органами государственных доходов приняты все меры принудительного взыскания.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что сумма поступлений и возвратов от налогоплательщиков банкротов и иных принудительно ликвидируемых юридических лиц, задолженности, в отношении которой органами государственных доходов приняты все меры принудительного взыскания, а также суммы поступлений и возвратов в соответствии с разделом II Сводного отчета отражается следующей корреспонденцией:

дебет субсчета 1292 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям" кредит счета 6081 " Доходы от налоговых поступлений в бюджет", дебет субсчетов 1046 "КСН республиканского бюджета", 1047 "КСН местных бюджетов" кредит субсчета 1292 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям" на сумму поступлений в бюджет;

дебет субсчета 1292 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям" кредит субсчета 6081 "Доходы от налоговых поступлений в бюджет" (красное сторно), дебет субсчета 3280 "Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет" кредит субсчетов 1046 "КСН республиканского бюджета", 1047 "КСН местных бюджетов", дебет субсчета 1292 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям" кредит субсчета 3280 "Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет" на сумму возвратов.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.