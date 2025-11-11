#Народный юрист
Финансы

Каким будет курс доллара к 1 декабря

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Благодаря агрессивным действиям Нацбанка и пику налогового периода тенге получил сильную краткосрочную поддержку. Однако аналитики предупреждают: эта стабильность временна. Фундаментальные риски уже запрограммировали значительное ослабление тенге в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Жесткость денежно-кредитной политики: пауза в ноябре

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) провел очередной опрос профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в ноябре 2025 года.

Ключевой вывод опроса заключается в практически единогласном ожидании участников рынка относительно решения Нацбанка на заседании 28 ноября: 95% респондентов прогнозируют сохранение базовой ставки на уровне 18,0%.

Это решение обусловлено двумя факторами.

  1. Снижение инфляционных ожиданий. После трех месяцев роста ожидания участников рынка по инфляции на горизонте 12 месяцев снизились с 12,1% до 11,2%. Этому способствовали как внешние факторы (сырьевые цены), так и административные меры (укрепление тенге, фиксация цен на ГСМ, отсрочка повышения тарифов ЖКХ).
  2. Эффект временного лага. Эксперты считают необходимым выждать проявление отложенного эффекта от предыдущего повышения базовой ставки.

Несмотря на паузу, финансисты прогнозируют, что для возвращения годового показателя ИПЦ к целевому значению в 5% уровень базовой ставки через год должен составлять 15,75%. Это подтверждает ожидание сохранения жесткой монетарной политики.

Прогноз курса доллара

Эксперты ожидают, что курс тенге к началу декабря 2025 года составит в среднем 532,8 тенге за доллар. Временное укрепление обусловлено несколькими факторами.

  • Резкий рост реальной процентной ставки до 5,4% (с 3,6% месяцем ранее) делает вложения в тенговые активы более привлекательными.
  • Предстоящее прохождение квартального налогового периода, когда экспортеры продают иностранную валюту.
  • Повышенный объем продаж иностранной валюты в рамках операций Нацбанка (прогнозируется около 1,5 миллиарда долларов в ноябре).

Фото: Zakon.kz

Долгосрочное давление

На горизонте следующих 12 месяцев (ноябрь 2026 года) аналитики прогнозируют ослабление нацвалюты до 554,6 тенге за доллар. При этом есть фундаментальные риски.

  • Прогноз стоимости барреля нефти Brent ухудшился до 65,2 доллара (против 66,7 доллара месяцем ранее) из-за ожиданий структурного превышения добычи над спросом.
  • Сохраняющееся падение доходов от экспорта сырья на фоне роста импорта (связанного с инфраструктурными проектами).
  • Планируемое резкое сокращение трансфертов из Нацфонда в следующем году (до 2,8 триллиона тенге против 5,3 триллиона тенге в 2025 году) лишит бюджет части валютных поступлений.

Фото: Zakon.kz

Экономический рост и инфляционная динамика

Высокие процентные ставки, более низкие цены на энергоресурсы и сокращение изъятий из Нацфонда негативно отражаются на прогнозе экономического роста. Прогноз по росту ВВП через год ухудшился до 4,5% (против 4,8% ранее).

Динамика инфляции показывает, что фактическая инфляция в октябре 2025 года составила 11,4%, что ниже, чем прогнозировалось. Тем не менее прогнозная инфляция (на 12 месяцев) остается в зоне 12,6% к ноябрю 2025 года.

Ранее мы рассказали о том, стоит ли ждать новую кредитную амнистию в Казахстане.

