В Минздраве высказались о шансах Ербаяна Мухтара на восстановление

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года прокомментировал состояние здоровья Ербаяна Мухтара, вернувшегося из армии инвалидом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, поедет ли Ербаян Мухтар снова к зарубежным врачам и какие он там уже получил процедуры. Они также поинтересовались, есть ли шанс на его полное или частичное восстановление.

"Пациент многим нам известен. К сожалению, человек получил тяжелую травму и, по оценкам наших специалистов, сам реабилитационный потенциал небольшой, и этот показатель нужно постоянно пересматривать", – сказал в ответ Тимур Муратов.

По его словам, Ербаяна санитарной авиацией доставили из Стамбула в Астану.

"Состояние стабильное. Витальные функции пациента при полете, при доставке в Казахстан не пострадали. Специалисты, группа специалистов, эксперты дальше будут заниматься и еще раз оценят реабилитационный потенциал и возможности дальнейшей реабилитации. В таком русле, в каком направлении и дальше будем принимать решения", – отметил вице-министр.

Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года. Он проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК. По факту начали следствие, которое не определило подозреваемых. Молодой человек после травмы стал недееспособным, получил инвалидность. Ему проводили операции, отправляли на лечение в Турцию. Летом 2025 года стало известно о небольшом улучшении состояния парня.