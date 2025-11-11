#Народный юрист
Общество

В Минздраве высказались о шансах Ербаяна Мухтара на восстановление

армия, Минздрав, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:25 Фото: Instagram/erbayan2024
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года прокомментировал состояние здоровья Ербаяна Мухтара, вернувшегося из армии инвалидом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, поедет ли Ербаян Мухтар снова к зарубежным врачам и какие он там уже получил процедуры. Они также поинтересовались, есть ли шанс на его полное или частичное восстановление.

"Пациент многим нам известен. К сожалению, человек получил тяжелую травму и, по оценкам наших специалистов, сам реабилитационный потенциал небольшой, и этот показатель нужно постоянно пересматривать", – сказал в ответ Тимур Муратов.

По его словам, Ербаяна санитарной авиацией доставили из Стамбула в Астану.

"Состояние стабильное. Витальные функции пациента при полете, при доставке в Казахстан не пострадали. Специалисты, группа специалистов, эксперты дальше будут заниматься и еще раз оценят реабилитационный потенциал и возможности дальнейшей реабилитации. В таком русле, в каком направлении и дальше будем принимать решения", – отметил вице-министр.

Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года. Он проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК. По факту начали следствие, которое не определило подозреваемых. Молодой человек после травмы стал недееспособным, получил инвалидность. Ему проводили операции, отправляли на лечение в Турцию. Летом 2025 года стало известно о небольшом улучшении состояния парня.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
В Минздраве высказались о зарплатах врачей
14:11, Сегодня
В Минздраве высказались о зарплатах врачей
Глава Минздрава о ставшем недееспособным солдате Ербаяне Мухтаре: Диагноз очень сложный
16:01, 29 апреля 2025
Глава Минздрава о ставшем недееспособным солдате Ербаяне Мухтаре: Диагноз очень сложный
Дело Ербаяна Мухтара: следствие не определило подозреваемых
13:10, 25 февраля 2025
Дело Ербаяна Мухтара: следствие не определило подозреваемых
