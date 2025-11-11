Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве 11 ноября 2025 года высказался об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты сообщили, что казахстанцы жалуются на рост заболеваемости простудными заболеваниями, а в инфекционных больницах уже нет мест.

"Это сезонный рост заболеваний. Не только у нас такая ситуация, но и в странах со схожим климатом такое сейчас наблюдается. Мы должны с пониманием к этому относиться. Такая ситуация есть, подтверждаю (не хватка мест в больницах – Прим. ред.). Особенно в крупных городах наших – инфекционные стационары испытывают нагрузку за фоне роста поступающих с ОРВИ и гриппом. Но никакой эпидемии нет и рисков эпидемии нет", – заявил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

Между тем, по его словам, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не выше показателей прошлого года.

Му уже сообщали, что алматинцы жалуются на новый вирус. Болезнь проходит с высокой температурой, чаще всего у детей, взрослые мучаются от боли в горле. Насколько опасна эпидемиологическая обстановка в городе и чем болеют казахстанцы, можно прочитать здесь.