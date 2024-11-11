Доллар снова подрос на торгах 11 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,65 тенге, поднявшись на 0,91 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,33 тенге (-0,34).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,1-495,9 тенге, евро – по 526-530 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 74,05 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,10%, до 70,45 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,71 тенге, евро – в 529,97 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 ноября, можно здесь.