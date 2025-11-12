#АЭС в Казахстане
Финансы

Что такое госдолг и угрожает ли он экономике Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:54 Фото: pixabay
Казахстан продолжает входить в число стран с минимальной долговой нагрузкой. Уровень государственного долга РК прогнозируется на уровне 24,8% от ВВП, сообщает Zakon.kz.

Показатель госдолга Казахстана значительно ниже, чем у многих крупных экономик и соседей по региону. Для сравнения: уровень госдолга у Узбекистана составляет 31,1%, у Китая – 96,3%, а у США – 125%.

Кстати, говоря о прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) на 2025 год, мировой уровень государственного долга достигнет 94,7% от ВВП. Глобальное соотношение госдолга к ВВП выросло за год на 2,3 процентных пункта, но осталось ниже своего пика в 98,7%, зафиксированного в 2020 году в период "коронакризиса".

Мировые антилидеры и пример Сингапура

В мировом разрезе наблюдается огромная разница в долговой нагрузке, отмечают специалисты Finprom.kz. Странами с практически нулевым долгом являются Макао (0,0%) и Лихтенштейн (0,5%).

На противоположном полюсе находится Япония, являющаяся антилидером с ошеломляющим соотношением долга и ВВП – 229,6%. Такая высокая нагрузка объясняется старением населения и десятилетиями фискального стимулирования, когда государство активно увеличивало расходы для поддержания экономического роста. Следом идет Судан (221,5%), чья экономика подорвана затяжными конфликтами и гиперинфляцией.

Отдельного внимания заслуживает Сингапур с уровнем госдолга 175,6%. Высокий показатель Сингапура не связан с бюджетным дефицитом. Правительство берет в долг не из-за нехватки средств, а для инвестирования и управления финансовыми потоками. В результате этот номинально большой долг обеспечен активами, стоимость которых превышает размер обязательств.

К другим странам с высоким уровнем госдолга относятся: Греция (146,7%), Бахрейн (142,5%), Италия (136,8%), Мальдивы (131,8%), США (125%), Сенегал (122,9%) и Франция (116,5%).

Долговая нагрузка в Центральной Азии

Казахстан занимает 25-е место в мире по минимальному долгу с показателем 24,8% от ВВП, что подтверждает его сравнительно низкую долговую нагрузку по мировым меркам.

  • Уровень государственного долга в Узбекистане (31,1%) и Кыргызстане (37,8%) выше, чем в РК.
  • При этом Россия (22%) и Таджикистан (23,1%) демонстрируют более низкие показатели.
  • Туркменистан входит в пятерку стран с самым низким уровнем госдолга: всего 3,9% от ВВП.

В целом, уровень государственного долга в регионе Центральной Азии не превышает 40% от ВВП, что делает долговую нагрузку умеренной.

Фото: Zakon.kz

Объем госдолга в долларовом выражении

По оценкам, мировой государственный долг в 2025 году достигнет 111 триллионов долларов.

Странами с наибольшим валовым государственным долгом являются США (38,3 триллиона долларов) и Китай (18,7 триллиона долларов). Их объемы суммарно составляют чуть более половины всего глобального долга.

Размер долга Китая, составляющий 96,3% от ВВП, приближается, но все же остается меньше общего объема произведенной экономической продукции за год.

Следом идут Япония (9,8 триллиона долларов), Великобритания (4,1 триллиона долларов), Франция (3,9 триллиона долларов) и Италия (3,5 триллиона долларов). Эти развитые экономики уже давно несут на себе высокую долговую нагрузку как в долларовом выражении, так и по отношению к их ВВП.

Среди стран Центральной Азии у Казахстана наибольший валовой государственный долг – 74,4 миллиарда долларов. За ним следуют Узбекистан (42,8 миллиарда долларов), Кыргызстан (7,6 миллиарда долларов), Таджикистан (3,7 миллиарда долларов) и Туркменистан (2,8 миллиарда долларов). Для сравнения: госдолг соседней России составляет 586,9 миллиарда долларов.

Отметим, что в октябре 2025 года правительство РК рассказало, как будет снижать государственный долг страны. Министр финансов Мади Такиев объяснил, что основная часть госдолга, 76% – это заимствования на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% – долга – займы на внешних рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов.

Андрей Зубов
