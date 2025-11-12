Что такое госдолг и угрожает ли он экономике Казахстана

Казахстан продолжает входить в число стран с минимальной долговой нагрузкой. Уровень государственного долга РК прогнозируется на уровне 24,8% от ВВП, сообщает Zakon.kz.

Показатель госдолга Казахстана значительно ниже, чем у многих крупных экономик и соседей по региону. Для сравнения: уровень госдолга у Узбекистана составляет 31,1%, у Китая – 96,3%, а у США – 125%.

Кстати, говоря о прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) на 2025 год, мировой уровень государственного долга достигнет 94,7% от ВВП. Глобальное соотношение госдолга к ВВП выросло за год на 2,3 процентных пункта, но осталось ниже своего пика в 98,7%, зафиксированного в 2020 году в период "коронакризиса".

Мировые антилидеры и пример Сингапура

В мировом разрезе наблюдается огромная разница в долговой нагрузке, отмечают специалисты Finprom.kz. Странами с практически нулевым долгом являются Макао (0,0%) и Лихтенштейн (0,5%).

На противоположном полюсе находится Япония, являющаяся антилидером с ошеломляющим соотношением долга и ВВП – 229,6%. Такая высокая нагрузка объясняется старением населения и десятилетиями фискального стимулирования, когда государство активно увеличивало расходы для поддержания экономического роста. Следом идет Судан (221,5%), чья экономика подорвана затяжными конфликтами и гиперинфляцией.

Отдельного внимания заслуживает Сингапур с уровнем госдолга 175,6%. Высокий показатель Сингапура не связан с бюджетным дефицитом. Правительство берет в долг не из-за нехватки средств, а для инвестирования и управления финансовыми потоками. В результате этот номинально большой долг обеспечен активами, стоимость которых превышает размер обязательств.

К другим странам с высоким уровнем госдолга относятся: Греция (146,7%), Бахрейн (142,5%), Италия (136,8%), Мальдивы (131,8%), США (125%), Сенегал (122,9%) и Франция (116,5%).

Долговая нагрузка в Центральной Азии

Казахстан занимает 25-е место в мире по минимальному долгу с показателем 24,8% от ВВП, что подтверждает его сравнительно низкую долговую нагрузку по мировым меркам.

Уровень государственного долга в Узбекистане (31,1%) и Кыргызстане (37,8%) выше, чем в РК.

При этом Россия (22%) и Таджикистан (23,1%) демонстрируют более низкие показатели.

Туркменистан входит в пятерку стран с самым низким уровнем госдолга: всего 3,9% от ВВП.

В целом, уровень государственного долга в регионе Центральной Азии не превышает 40% от ВВП, что делает долговую нагрузку умеренной.

Фото: Zakon.kz

Объем госдолга в долларовом выражении

По оценкам, мировой государственный долг в 2025 году достигнет 111 триллионов долларов.

Странами с наибольшим валовым государственным долгом являются США (38,3 триллиона долларов) и Китай (18,7 триллиона долларов). Их объемы суммарно составляют чуть более половины всего глобального долга.

Размер долга Китая, составляющий 96,3% от ВВП, приближается, но все же остается меньше общего объема произведенной экономической продукции за год.

Следом идут Япония (9,8 триллиона долларов), Великобритания (4,1 триллиона долларов), Франция (3,9 триллиона долларов) и Италия (3,5 триллиона долларов). Эти развитые экономики уже давно несут на себе высокую долговую нагрузку как в долларовом выражении, так и по отношению к их ВВП.

Среди стран Центральной Азии у Казахстана наибольший валовой государственный долг – 74,4 миллиарда долларов. За ним следуют Узбекистан (42,8 миллиарда долларов), Кыргызстан (7,6 миллиарда долларов), Таджикистан (3,7 миллиарда долларов) и Туркменистан (2,8 миллиарда долларов). Для сравнения: госдолг соседней России составляет 586,9 миллиарда долларов.

Отметим, что в октябре 2025 года правительство РК рассказало, как будет снижать государственный долг страны. Министр финансов Мади Такиев объяснил, что основная часть госдолга, 76% – это заимствования на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% – долга – займы на внешних рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов.