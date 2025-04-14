Алматы, Атырау и Астана – лидеры торговли Казахстана

Первый квартал 2025 года ознаменовался заметным оживлением в торговом секторе Казахстана. Индекс физического объема отрасли в январе-марте текущего года составил 106,3% по отношению к аналогичному периоду 2024 года (тогда этот показатель составлял 103,3%), сообщает Zakon.kz.

Наибольший вклад в положительную динамику, согласно данным БНС АСПиР РК, внес оптовый сектор, чей ИФО в отчетном периоде достиг 107% (против 102,6% в январе-марте 2024 года). Объем оптовой торговли за первые три месяца 2025 года составил 9594,2 млрд тенге, что на 7% превышает показатели прошлого года. Примечательно, что в структуре оптового товарооборота доминируют непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, занимая 82,2%.

Лидерами по объему оптовой торговли в республике стали Алматы (38,3%), Атырауская область (16,6%), Астана (15,4%) и Карагандинская область (5,2%). Такая концентрация свидетельствует о ключевой роли этих регионов в формировании оптовых потоков страны.

Фото: stat.gov.kz

В отличие от оптового, розничный сектор показал более скромный, хотя и положительный рост. ИФО розничной торговли в январе-марте 2025 года составил 104,8%, что незначительно ниже показателя за аналогичный период 2024 года (104,9%). Объем розничной торговли достиг 4582,6 млрд тенге, увеличившись на 4,8% по сравнению с прошлым годом.

Анализ структуры розничной торговли выявил интересную тенденцию: розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 1,4%, в то время как объем продаж индивидуальных предпринимателей, включая торгующих на рынках, вырос на 16,4%. Это может говорить об активизации малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли и изменении потребительских предпочтений.

Фото: stat.gov.kz

Основная доля розничного товарооборота приходится на предприятия частной формы собственности – 87,9% (4029,5 млрд тенге). Предприятия с иностранной формой собственности занимают 12,1% рынка (552,9 млрд тенге).

На 1 апреля 2025 года объем товарных запасов предприятий в розничной торговле составил 1572,1 млрд тенге, что эквивалентно 69 дням торговли. Это свидетельствует о достаточных запасах товаров для удовлетворения потребительского спроса.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары, составляя 71,2%. Доля продовольственных товаров – 28,8%. При этом объем реализации продовольственных товаров увеличился на 3,6%, а непродовольственных – на 5,3% по сравнению с январем-мартом 2024 года.

Географическое распределение розничной торговли также демонстрирует концентрацию в крупных городах и экономически развитых регионах. Наибольший удельный вес приходится на Алматы (31,6%), Астану (12,7%), Карагандинскую (8,3%) и Восточно-Казахстанскую области (5,7%).

Представленные данные свидетельствуют об устойчивом развитии торгового сектора Казахстана в начале 2025 года.

Ранее мы рассказали, сколько заработали заведения Казахстана на продаже еды и напитков.