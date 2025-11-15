#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,77 тенге; евро – 608,62 тенге; российский рубль – 6,46 тенге; китайский юань – 73,68 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

522,47 тенге на покупку, 529,47 тенге на продажу.

Курс евро:

605,39 тенге на покупку, 615,39 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,4 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

524,95 тенге на покупку, 527,3 тенге на продажу.

Курс евро:

606,22 тенге на покупку, 610,28 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,4 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 11:03
День национальной валюты Казахстана: в чем уникальность тенге

Ранее США и Китай объявили о глобальных вложениях в экономики Казахстана и Узбекистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября
11:24, 01 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 ноября
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 8 ноября
11:29, 08 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 8 ноября
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
09:16, 12 марта 2023
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: