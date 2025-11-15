Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,77 тенге; евро – 608,62 тенге; российский рубль – 6,46 тенге; китайский юань – 73,68 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 522,47 тенге на покупку, 529,47 тенге на продажу. Курс евро: 605,39 тенге на покупку, 615,39 тенге на продажу. Курс рубля: 6,4 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 524,95 тенге на покупку, 527,3 тенге на продажу. Курс евро: 606,22 тенге на покупку, 610,28 тенге на продажу. Курс рубля: 6,4 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу. Материал по теме День национальной валюты Казахстана: в чем уникальность тенге Ранее США и Китай объявили о глобальных вложениях в экономики Казахстана и Узбекистана.

