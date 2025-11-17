Цена на золото показывает лучший рост с 1979 года

В 2025 году цена на золото показала самый сильный рост за последние 46 лет. На фоне глобальной политической нестабильности ФРС стоимость драгметалла обновила исторические максимумы, приблизившись к 4100 за тройскую унцию (примерно 31,1 грамма), сообщает Zakon.kz.

Повторение истории 1979 года

К утру 17 ноября 2025 года годовой прирост стоимости золота составил впечатляющие 58,22%. Это самый быстрый темп роста с 1979 года, когда цены взлетели на 127% из-за нефтяного кризиса и Исламской революции в Иране, спровоцировавших массовый спрос на золото как на убежище.

В 2025 году факторами, подстегнувшими спрос, стали кризисные явления в ведущих экономиках (шатдаун в США, проблемы во Франции и Японии) и общая геополитическая напряженность. Дополнительным ускорителем стала монетарная политика в Америке. Снижение ставки ФРС до 3,75-4% и ожидания дальнейшего смягчения ДКП в 2026 году сделали доллар менее привлекательным для инвестиций.

Фото: Zakon.kz

"Пузырь" спекуляций

Отметим, что рост стоимости золота не прошел без спекулятивного ажиотажа. На фоне общих рисков (глобальная инфляция и проблемы мировой торговли) стоимость металла активно продвигалась крупными западными инвестфондами и банками, а в СМИ появились прогнозы о возможном росте до 5–10 тысяч долларов за унцию.

Ряд аналитиков, например, финансист Кирилл Кононов, придерживаются мнения, что, несмотря на объективные причины, золото дорожает неоправданно быстро, и в его ценах уже сформировался "пузырь". Это явление наблюдалось в 1970-е и после кризиса 2008 года, когда высокие цены сохранялись несколько лет, прежде чем скорректироваться при отсутствии достаточного фактического спроса со стороны крупных институтов.

Долгосрочные факторы поддержки

Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что основные факторы спроса сохраняются, что сделает золото дорогим и волатильным активом в ближайшие 12 месяцев. Goldman Sachs, например, уже отреагировал на ситуацию, повысив свой прогноз до 4900 долларов за унцию к декабрю 2026 года. Кроме этого:

Продолжится долгосрочный спрос со стороны Центробанков развивающихся стран, которые стремятся увеличить долю золота в своих золотовалютных резервах.

со стороны Центробанков развивающихся стран, которые стремятся увеличить долю золота в своих золотовалютных резервах. Золото останется очевидным хедж-инструментом против снижения курса доллара, падения реальных ставок и угрозы ускорения инфляции.

Отметим, что на локальном рынке Казахстана золото дорожает схожими темпами: официальная цена золота (курс НБРК) выросла с 44 811,69 тенге в начале января 2025 года до 71 378,78 тенге к 17 ноября, что соответствует росту на 59,28%.

Ранее мы рассказали, что с начала года Нацбанк РК реализовал БВУ и обменным пунктам 8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг, которые затем были куплены гражданами страны. Всего же с 2017 года казахстанцы купили 8,6 тонны золота.