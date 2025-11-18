#АЭС в Казахстане
Финансы

Агросектор против сырья: новая модель экспортного роста Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 10:33 Фото: pexels
Экспортные доходы Казахстана продолжают сжиматься из-за падения поставок сырья, в то время как импорт ускоряется. По итогам 9 месяцев 2025 года многомиллиардные потери от продажи нефти и металлов не смогли компенсировать даже рекордный рост экспорта продовольствия, сообщает Zakon.kz.

Углубление торгового дисбаланса

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем товарооборота Казахстана за 9 месяцев 2025 года составил 103,4 миллиарда долларов, сократившись на 1,1% относительно показателей прошлого года.

  • Экспорт из страны снизился на 5,1%, до 57,5 миллиарда долларов. На протяжении девяти месяцев снижение наблюдалось в восьми случаях, с максимальным падением в январе (-13,5% год к году). Единственный рост (+3,8% год к году) был зафиксирован в июне.
  • Импорт, напротив, вырос на 4,5%, достигнув 45,9 миллиарда долларов. За исключением января, рост был стабильным, с пиковым приростом в сентябре (+18,3% год к году).

В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось на 30,5% и составило 11,6 миллиарда долларов.

Сырьевой сектор: главные потери

Основной причиной сокращения экспортной выручки стало падение поставок сырьевых товаров, отмечает экономист Руслан Султанов. Совокупные потери валютных поступлений по четырем ключевым позициям оцениваются примерно в 3,9 миллиарда долларов.

  • Поставки нефти снизились на 9,5%.
  • Экспорт катодов из меди просел на 9,7%, а медных руд – на 7,7%.
  • Продажи урана сократились на 10,7%.

Рост агросектора: новые лидеры

В противовес сырьевому спаду АПК Казахстана продемонстрировал значительное ускорение на внешнем рынке. Агроэкспорт вырос на 38,1%, в то время как экспорт промышленных товаров сократился на 7,8%.

Лидерами роста в агросекторе стали:

  • Подсолнечное масло (+71,1%).
  • Корма для животных (+51,9%).
  • Пшеница (+51,1%).

Отдельно отметим рост поставок серебра (+19,4%), которое относится к несырьевым, но не аграрным товарам.

Фото: Zakon.kz

Импорт: отражение спроса и инвестиций

Рост импорта отчасти связан с высоким внутренним потребительским спросом и реализацией инвестиционных проектов.

Ключевые позиции роста импорта:

  • Электрогенераторные установки (рост в 3,8 раза).
  • Нефтепродукты (+59%).
  • Вычислительная техника (+24%).
  • Кузова автомобильные (+23%), автомобильные запчасти (+20%) и автомобили (+13%).

Импорт продовольственных товаров также вырос на 12%, достигнув 4,1 миллиарда долларов. Сокращение зафиксировано по летательным аппаратам (-32%) и телефонам (-15%).

"В результате экономика все больше опирается на потребление и импорт, а не на экспорт, что усиливает риски для торгового баланса, валютных резервов и курса тенге".Руслан Султанов

География торговых потоков

Снижение экспорта затрагивает ключевых европейских и российских партнеров:

  • Страны ЕС (снижение на 8%, до 25,9 миллиарда долларов), включая Италию (-14%, до 12,1 миллиарда долларов).
  • Россия (-16%, до 5,9 миллиарда долларов).
  • Экспорт в Китай снизился незначительно (-2%, до 10,8 миллиарда долларов).
  • Рост поставок обеспечили Турция (+12%, до 2,8 миллиарда долларов) и страны Центральной Азии (+23%, до 4,7 миллиарда долларов).

В структуре импорта лидируют Китай (+23%, до 13,6 миллиарда долларов) и Южная Корея (+28%, до 1,7 миллиарда долларов). Импорт из России почти не изменился (-0,5%, до 13,4 миллиарда долларов).

Ранее мы рассказали, что осенью 2025 года главным поставщиком для Казахстана стала Россия, а Китай опустился на второе место.

Андрей Зубов
Ошибка в тексте: